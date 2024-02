Alcaraz se machuca após escorregar no saibro e desiste do Rio Open

A campanha de Carlos Alcaraz na tentativa de ser o primeiro bicampeão do Rio Open terminou muito diferente e bem mais cedo do que o esperado. Na partida de estreia do atual número 2 do ranking mundial, nesta terça-feira (20/2), no Jockey Club do Rio de Janeiro, o espanhol escorregou na quadra de saibro ainda no primeiro game e precisou desistir por uma lesão no tornozelo. Com isso, o campeão em 2022 se despediu do torneio e o brasileiro Thiago Monteiro avançou para as oitavas de final por W.O..

Favorito ao título e foco dos principais holofotes em solo carioca, Alcaraz recebeu atendimento médico ainda em quadra, mas o tornozelo torcido não demorou a apresentar sinais de inchaço. Por precaução, o jovem de 20 anos optou por abandonar a partida. Naquela altura, o confronto estava empatado em um game para cada lado. Na saída, ele foi aplaudido pelo público e retribuiu com pedidos de desculpas e agradecimentos.

Aqui a desistência do Alcaraz no Rio Open… saiu aplaudido e visivelmente mal por toda a situação. pic.twitter.com/DC5I4vcjKb — Break Point (@BreakPointBR) February 21, 2024

A lesão aconteceu quando o espanhol se preparava para contra-atacar Monteiro, mas o pé direito travou no saibro. “Vendo em quadra achei que não era tão grave, mas pelo telão deu para perceber que foi feia. Agora é torcer pela recuperação dele”, comentou o brasileiro.

Com a vitória por desistência, Thiago avançou para as oitavas e irá enfrentar o compatriota Felipe Meligeni, que venceu o argentino Pedro Cachín por 2 sets a 1, em parciais de 6x2, 3x6 e 6x3. O confronto direto entre brasileiros por uma vaga nas quartas de final será nesta quarta-feira (21/2), com horário a definir.

