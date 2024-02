Fifa inspeciona candidatura brasileira a sediar Copa do Mundo

Delegação da Fifa visita a sede da CBF no Rio de Janeiro nesta terça-feira (20) - Foto: Joilson Marconne / CBF - (crédito: Foto: Joilson Marconne / CBF) Jogada10 Jogada10

Nesta terça-feira (20), a delegação da Fifa deu início à inspeção da candidatura brasileira para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. Desde as primeiras horas da manhã, os representantes visitaram uma série de instalações no Rio de Janeiro Na capital fluminense, o grupo explorou o Maracanã, assim como centros de treinamento para equipes e árbitras, hotéis e o centro de imprensa. Até sexta-feira (23), os integrantes vão a Brasília, Salvador e Pernambuco.

No final da tarde, a delegação visitou o Museu da CBF, onde foram recebidos pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues.

Presidente da CBF enaltece representantes da Fifa

“É um grande orgulho receber a delegação da Fifa em nosso país. Durante estes dias, apresentaremos em detalhes o projeto brasileiro para sediar a Copa do Mundo de 2027. Estou confiante de que faremos o melhor Mundial Feminino da história”, afirmou Rodrigues.

A líder da comitiva é a neozelandesa Sarai Bareman, diretora-chefe de futebol feminino da FIFA. Além dela, há mais dez delegados.

Valesca Araújo, encarregada do planejamento de infraestrutura e operações do evento, Jaqueline Barros, responsável pela articulação com os governos, e Manuela Biz, consultora de comunicação, participaram como representantes da candidatura nacional.

“Acredito que não precisamos fazer grandes investimentos nem construções. Inegavelmente temos um país praticamente pronto para sediar uma Copa do Mundo. Contamos com equipes de trabalho preparadas para executar o evento. Além disso, temos uma população apaixonada por futebol, com muitas meninas que amam o futebol feminino e desejam ter essa oportunidade”, afirmou Valesca Araújo, executiva responsável pela candidatura.

Outras duas candidaturas conjuntas (Estados Unidos/México e Bélgica/Alemanha/Holanda) também estão na disputa. O anúncio do país-sede, por fim, será em 17 de maio, na Tailândia.

