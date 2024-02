Nacional x Atlético Nacional: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo da fase preliminar da Libertadores 2024. Afinal, nesta quarta-feira, o Nacional (PAR) recebe o Atlético Nacional (COL) pela segunda fase do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da Paramount+ a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Nacional

Os paraguaios chegam ao torneio depois de passarem pela primeira fase da competição. O clube de Assunção perdeu para o Aucas (EQU) na ida, por 1 a 0, mas reverteu o placar em casa, por 3 a 0. Dessa forma, o clube conquistou a vaga e agora tem mais um desafio.

Como chega o Atlético Nacional

O Atlético, campeão pela última vez em 2016, faz sua estreia na competição e quer dar mais um passo rumo à fase de grupos. Lembrando que quem avançar para a terceira fase, afinal, enfrentará o vencedor do duelo entre Portuguesa (VEN) e Palestino (CHI).

NACIONAL (PAR) X ATLÉTICO NACIONAL (COL)

Libertadores 2024 – Segunda fase – Jogo de ida

Data e horário: 21/02/2024, 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

NACIONAL: Silva; Rivas, Ojeda, Núñez e Blasi; Orzusa, Alfaro, Caballero e Gaona Lugo; Duarte e Bailone. Técnico: Juan Pablo Pumpido

ATLÉTICO: Rojas; Angulo Mosquera, Mosquera, Espinosa e Castro Dinas; Palacios, Mejía, Álvarez Wallace e Mantilla; Ceppelini e Duque. Técnico: Jhon Jairo Bodmer

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.