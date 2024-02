Agente de Gabigol nega acerto com o Corinthians

Empresário de Gabigol desmentiu presidente do Corinthians - Foto: Gilvan de Souza / Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo) Jogada10 Jogada10

Junior Pedroso, empresário de Gabigol, negou veementemente os rumores de que o jogador fora oferecido ao Corinthians. A declaração do agente desmente de maneira direta as declarações feitas pelo presidente do Timão, Augusto Melo, na última segunda-feira (19).

Como o contrato do atacante com o Flamengo termina no fim do ano, Gabigol é alvo de intensa especulação em torno de sua renovação contratual. Desse modo, o processo vem se transformando em uma verdadeira novela nos últimos meses. Apesar das insinuações envolvendo o Corinthians, todavia até o momento não houve qualquer negociação concreta oficial.

Presidente diz que Gabigol estava nos planos

“Em momento algum o Gabriel foi oferecido ao Corinthians ou a qualquer outro clube. Estávamos em meio a uma discussão de renovação. Dessa forma, em respeito a esse processo, nunca oferecemos o Gabigol a qualquer clube. Posso provar isso. Tenho respeito pelo Corinthians e afirmo categoricamente que não houve oferta”, afirmou Pedroso.

“Quero deixar claro que, por parte da equipe de representação do atleta, não houve oferta ao Corinthians. Se porventura isso partiu de alguém fora de nosso círculo, contudo, não posso garantir. No entanto, posso afirmar que nem o estafe do atleta nem a família dele realizaram tal oferta”, complementou.

“Sempre deixei claro que Gabigol se encaixava perfeitamente em nossos planos. Chegamos a um entendimento em termos salariais e tudo estava seguindo muito bem. Contudo, tive que recuar”, afirmou Melo no programa Arena SBT.

