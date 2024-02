Flamengo passeia sobre o Boavista e vai às semifinais do Carioca

Flamengo atropelou o Boavista e é líder no Carioca - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo) Jogada10 Jogada10

Mais uma vez em ritmo de treino, o Flamengo goleou o Boavista por 4 a 0, nesta terça-feira (20), garantindo assim seu lugar nas semifinais do Campeonato Carioca. Os rubro-negros chegaram aos 21 pontos e deram um passo importante para conquistar a Taça Guanabara. Além disso, já abriram sete pontos em relação ao Botafogo, primeiro time fora do G-4, confirmando seu lugar entre os quatro melhores do Estadual.

Primeiro tempo

A vitória rubro-negra começou a ser construída ainda muito cedo no jogo. Logo aos oito minutos, Pedro chutou travado, mas a bola sobrou para Luiz Araújo, que ficou frente a frente com André Luiz e chutou para abrir o marcador. Pouco depois, foi a vez de Everton cruzar da esquerda e Pedro cabecear para aumentar em favor do Rubro-Negro. E o terceiro gol só não saiu ainda antes do intervalo pois o Fla perdeu algumas boas chances. A primeira foi com Pedro, que recebeu cruzamento de Arrascaeta, mas cabeceou para fora. Em seguida, foi Luiz Araújo, que chutou na trave.

Segundo tempo

Depois do intervalo, o Flamengo começou com menos ritmo, mas não demorou a seguir apertando um fechado Boavista. Aos 12 minutos, com ajuda do VAR, a arbitragem marcou um pênalti de Sheldon, que pôs a mão na bola após chute de Everton. Na cobrança, Pedro bateu, mas André Luiz defendeu. Mesmo assim, o Rubro-Negro não deixou de pressionar e, após o tempo técnico, voltou a atropelar o adversário. E quem deu o show foi Arrascaeta: primeiro, o uruguaio fez belo lance dentro da área, tirou a zaga para dançar e bateu no ângulo, marcando um golaço. Posteriormente, recebeu belo passe de De La Cruz e só tirou do goleiro para completar a goleada.

FLAMENGO 4×0 BOAVISTA

Nona rodada do Campeonato Carioca-2024

Data: 20/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Varela (Wesley França, 37’/2ºT), David Luiz, Léo Pereira (Cleiton, 30’/2ºT) e Ayrton Lucas (Viña, 30’/2ºT); Igor Jesus, De La Cruz e De Arrascaeta; Luiz Araújo (Bruno Henrique, 23’/2ºT), Pedro (Gabi, 23’/2ºT) e Everton. Técnico: Tite.

BOAVISTA: André Luiz; Pablo Maldini, Sheldon e Gabriel Almeida; Jeffinho (Mateus Ludke, intervalo), William Oliveira, Ryan Guilherme (Léo Costa, 35’/2ºT), Crystopher (Abner, intervalo) e Alyson; Matheus Lucas (Cristian, intervalo) e Matheus Alessandro (Erick Flores, 24’/1ºT). Técnico: Filipe Cândido.

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Hugo Filemon Soares Pinto

VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda

Cartões amarelos: Matheus Lucas, Sheldon (BOA)

Gols: Luiz Araújo, 8’/1ºT (1-0); Pedro, 12’/1ºT (2-0); De Arrascaeta, 25’/2ºT (3-0); De Arrascaeta, 37”/2ºT (4-0)

