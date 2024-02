Fluminense terá telão nas Laranjeiras na final da Recopa

Torcedores do Fluminense poderão acompanhar a final das Laranjeiras - Foto: Divulgação/Fluminense - (crédito: Foto: Divulgação/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O Fluminense anunicou uma experiência especial para seus torcedores acompanharem o jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana 2024, contra a LDU, quinta-feira (22): um telão será montado no gramado das do estádio das Laranjeiraso. Além disso, antes da partida e durante o intervalo, o grupo “Resenha do Vitinho” fará um show de pagode para animar a torcida. Os ingressos já estão à venda.

O confronto entre LDU e Fluminense começa início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, Equador. Por isso, o show está marcado para iniciar às 20h. No intervalo o grupo também se apresentará.

Fluminense informa preço dos ingressos

Os ingressos estão disponíveis por R$ 30 para sócios e R$ 60 para não-sócios. As vendas, tanto para sócios quanto para não-sócios, estão sendo realizadas no site fluminense.futebolcard.com. O acesso ocorrerá por meio de QR Code dinâmico. No dia do jogo, todavia, a venda será na portaria da Sede de Laranjeiras (Av. Álvaro Chaves, 41) das 10h às 16h. Após esse horário, as vendas ocorrerão na bilheteria.

Os portões abrirão às 19h, com acesso pela entrada da Rua Pinheiro Machado.

Para acessar o local com o QR Code dinâmico, os torcedores precisarão baixar o aplicativo da FutebolCard e fazer o login. Os sócios devem fazer o login com o CPF (apenas números, sem pontos ou hífens) e utilizar a mesma senha do Portal do Sócio. O QR Code dinâmico, afinal, estará disponível seis horas antes do evento, automaticamente na aba “Meus pedidos” do aplicativo.

