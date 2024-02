Corinthians corre para ter a liberação de Cacá com clube japonês

Corinthians corre para viabilizar chegada de Cacá - (crédito: Foto: José Tramontin/Athletico-PR) Jogada10 Jogada10

O Corinthians tenta acertar os últimos detalhes e oficializar a compra do zagueiro Cacá. Para fechar o negócio, o Timão tenta viabilizar a liberação do defensor com o Tokushima Vortis, do Japão. O jogador também vai rescindir seu contrato de empréstimo com o Athletico Paranaense para se mudar para o Parque São Jorge.

Ao mesmo tempo, o contrato de Cacá com o Tokushima, da segunda divisão do Japão, vai até o final de 2025. Além disso, a multa para rescisão está estipulada em US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 29,9 milhões na cotação atual). O Corinthians tem tudo acertado com o jogador para um empréstimo até o fim desta temporada. O time japonês topa a cláusula de opção de compra, mas sem um valor fixado. Afinal, o Timão quer ter a garantia de poder comprar os direitos econômicos do atleta por um valor pré-determinado.

O Alvinegro corre para fechar a contratação até 7 de março, data em que fecha a atual janela de transferências. Caso não consiga, só poderá registrar novos jogadores no dia 10 de julho.

Cacá, que foi titular do Athletico-PR em 2023, treina separadamente desde o início deste ano. Isto porque o clube seria obrigado a comprá-lo por 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 17,4 milhões na cotação atual) caso o jogador disputasse 30 partidas. Até o momento, ele jogou 20 vezes pelo Furacão, com dois gols marcados.

Revelado pelo Cruzeiro, Cacá chegou ao Tokushima em 2021 por aproximadamente R$ 10 milhões, após ser titular em grande parte da temporada 2020 com a camisa da Raposa.

