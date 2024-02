Palmeiras prepara concorrência por placas de publicidade no Allianz

Palmeiras prepara concorrência por placas de publicidade - (crédito: Foto: Divulgação/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras decidiu abrir uma concorrência para a exploração de suas placas de publicidade no Allianz Parque em 2025. O acordo do Verdão com a SportHub, empresa que detém os direitos das placas, se encerra no final do ano. Assim, a diretoria já comunicou ao mercado que ouvirá ofertas.

Aliás, o Verdão é o único dos 20 clubes da série A que não tem um acordo com a Brax, empresa que faz a exploração das placas nos outros estádios do Brasil. O Palmeiras, ao contrário das outras equipes, fechou com a SportHub.

Até o começo do ano, Corinthians e Flamengo também não tinham contrato com a Brax, mas acertaram com a empresa. O clube do parque São Jorge anunciou acordo de R$ 240 milhões por cinco anos. Por outro lado, o Rubro-Negro tem um contrato de R$ 330 milhões pelo mesmo período.

De acordo com o balanço financeiro de 2022, o último divulgado pelo Palmeiras, foram R$ 14,5 milhões com placas de publicidade de seus jogos no Paulista e Brasileirão. Os números de 2023 ainda não foram divulgados, mas existe uma expectativa que aumente. Assim como em 2024, no qual o Verdão quer subir ainda mais estes valores.

Marketing do Palmeiras terá trabalho em 2024

Contudo, a discussão sobre as placas de publicidade não será a única do departamento de marketing nos próximos meses. Também vencem em dezembro os contratos de patrocínio com a Crefisa e Faculdade das Américas, e o acordo com a Puma para fornecimento de material esportivo. No caso da patrocinadora, Leila Pereira já disse que vai abrir para que outras empresas consigam um espaço na camisa mais nobre do time Alviverde.

