Bayern de Munique anuncia saída de Tuchel ao fim da temporada

A passagem de Thomas Tuchel pelo Bayern de Munique está perto do fim. Apesar de ter contrato até junho de 2025, técnico e clube alemão decidiram, em comum acordo, encerrar o vínculo ao fim desta temporada. Os bávaros enfrentam intensa crise e o comandante vem recebendo críticas de todos os lados por conta dos péssimos resultados.

“Concordamos em encerrar nossa relação de trabalho no final desta temporada. Até lá, com certeza continuarei a fazer tudo o que puder com a minha comissão técnica para alcançar o máximo sucesso”, confirmou o treinador.

A situação do Bayern na temporada é preocupante. O clube pode ficar sem um título desde 2012. Para piorar, o time vem de três derrotas consecutivas, todas fora de casa, o que não ocorria desde 2015. A sequência começou com revés acachapante para o Bayer Leverkusen, líder disparado do Alemão, por 3 a 0. Em seguida, caiu diante da Lazio, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, por 1 a 0. Por fim, o algoz foi o Bochum, que venceu por 3 a 2, pela Bundesliga.

“Nosso objetivo é uma nova direção futebolística com um novo técnico para a temporada 2024/25. Até lá, cada indivíduo do clube é expressamente convocado a conseguir o máximo possível na Champions League e na Bundesliga. Também responsabilizo explicitamente o time a esse respeito”, informou Jan-Christian Dreesen, CEO do clube bávaro.

TEMPORADA PARA ESQUECER

Na Liga dos Campeões, o Bayern precisa vencer a Lazio por dois ou mais gols de diferença, na Allianz Arena, para avançar às quartas de final. Contudo, a situação na Bundesliga é mais preocupante, uma vez que o time de Munique está a oito pontos do Leverkusen, que faz campanha invicta até o momento. Vale destacar ainda que a equipe foi eliminada da Copa da Alemanha por um clube da terceira divisão e foi derrotada na final da Supercopa da Alemanha pelo RB Leipzig.

Nesta temporada, Tuchel comandou o Bayern em 32 jogos, com 22 vitórias, três empates e sete derrotas. São 78 gols a favor e 37 contra.

Líder do Alemão, Xabi Alonso, técnico do Bayer Leverkusen e ex-jogador do clube bávaro, é cotado para assumir o Bayern na próxima temporada. Ele também está na mira do Liverpool, clube no qual também fez sucesso como jogador. Assim, em Anfield, ele chegaria para substituir Jürgen Klopp, que já anunciou sua saída ao fim de 2023/24.

