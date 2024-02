Daniel Alves vai a tribunal, e sentença pode sair nesta quinta-feira

Dani Alves foi julgado no início de fevereiro - (crédito: Foto: Jordi Borras/POOL/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O lateral-direito Daniel Alves, preso na Espanha desde janeiro de 2023, foi convocado para comparecer ao Tribunal Superior de Barcelona nesta quinta-feira (22).

De acordo com o jornal “La Vanguardia”, foram chamados todos os lados envolvidos no processo. Portanto, estarão no tribunal, nesta quinta-feira, a advogada da denunciante, Elisabet Jiménez, e também a defesa de Daniel, Inés Guardiola.

Assim, existe a possibilidade de a sentença ter sido finalizada pelo tribunal. Vale lembrar que o jogador brasileiro passou três dias de julgamento no início de fevereiro. Agora, ele aguarda a decisão sobre o seu futuro.

Uma mulher de 23 anos acusa Daniel Alves de estupro. O crime teria ocorrido no fim de dezembro de 2022, em uma boate, em Barcelona. Em várias oportunidades, a defesa do brasileiro pediu para ele aguardar em liberdade, no entanto, sem sucesso.

Quantidade de álcool foi tática da defesa de Daniel Alves

Nos depoimentos durante o julgamento, Daniel Alves e todas as testemunhas de defesa ressaltaram a quantidade de bebida alcoólica ingerida pelo jogador.

A pena para o tipo de crime, na Espanha, é de até 12 anos de reclusão. No entanto, o Ministério Público pediu nove anos. No início do processo, Daniel pagou 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) à família vítima. Neymar teria emprestado esse dinheiro para Alves.

