Tiago Nunes monta escalação experiente para estreia do Botafogo

Botafogo está próximo de estrear na Libertadores - (crédito: Foto: Arthur Barreto/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Tiago Nunes tem uma escalação em mente para a partida entre Aurora e Botafogo. O técnico alvinegro comandou treinos nos últimos dias e indicou que pretende iniciar em campo com um time experiente. A informação é do “ge”.

Escalação do Botafogo

Tiago Nunes comandou um treino na terça-feira (20/02) e encerrou as preparações para partida. A tendência é que Damián Suárez inicie em campo como titular. No entanto, ainda existe dúvida entre os volantes. Afinal, Marlon Freitas e Danilo Barbosa agradam ao técnico e competem por uma vaga na posição.

A provável escalação do Glorioso conta com Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza e Hugo; Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Tchê Tchê e Eduardo; Savarino, Victor Sá e Tiquinho Soares.

LEIA MAIS: Aurora x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo chega pressionado para disputa da Libertadores. Afinal, os jogadores alvinegros não vêm conquistando bons resultados no Campeonato Carioca e estão na quinta colocação da Taça Guanabara. Além disso, Tiago Nunes precisa de um resultado positivo na Bolívia para ter tranquilidade no trabalho. O técnico ficou ameaçado no cargo depois do clássico contra o Vasco.

Aliás, os times se enfrentam nesta quarta-feira (21/02), às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Félix Capriles (Cochabamba), pela segunda fase da Libertadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.