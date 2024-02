Felipão repensa sequência no Atlético e tem reuniões internas

Felipão passa por vários questionamentos no Atlético - (crédito: Foto: Pedro Souza / Clube Atlético Mineiro) Jogada10 Jogada10

No retorno para Belo Horizonte, após a vitória por 2 a 0 sobre o Itabirito, em Brasília, pelo Campeonato Mineiro, o técnico do Atlético Luiz Felipe Scolari bateu boca com um torcedor. A situação, no entanto, não ficou apenas no desembarque e gerou reuniões e dor de cabeça para o comandante, que já repensa a sequência em Belo Horizonte.

Felipão está bastante desgastado internamente. Nos bastidores, o debate com os atleticanos no desembarque foi visto como uma “infelicidade enorme” do treinador. Após a situação ocorrer, várias reuniões internas aconteceram.

O técnico atleticano, aliás, teria confidenciado para algumas pessoas que repensa sua sequência em Belo Horizonte. O treinador, afinal, não tem mais “paciência” para esse tipo de situação. Vale lembrar que a data da aposentadoria, inclusive, já foi confirmada e Felipão, no máximo, chegará em dezembro de 2024.

Victor fala em sequência de Felipão

Aliás, o diretor de futebol do Atlético, Victor, em sua apresentação oficial ao torcedor, falou sobre a sequência de Felipão. O ex-goleiro disse que o clube trabalha pensando em continuidade e que a situação no aeroporto seria resolvida internamente.

Assim, a diretoria do Galo cobrou postura de Felipão e ainda solicitou um pedido de desculpas públicas. A atitude não agradou aos gestores da SAF atleticana.

Os questionamentos em torno do trabalho de Felipão ocorrem desde sua chegada, sobretudo com a sequência de nove jogos sem vencer. No entanto, a boa reta final de Brasileirão deu vida nova ao comandante, que ficou para a temporada 2024. Todavia, o início de ano com partidas ruins, time sem boas jogadas e ainda a derrota para o Cruzeiro voltou a pressionar o treinador.

Com os resultados e apresentações questionáveis, Felipão passou a ter a imprensa mineira mais forte com perguntas sobre a equipe. Ele, no entanto, tem feito coletivas ríspidas.

Clássico contra o América fundamental

O Jogada10 apurou, aliás, que o jogo contra o América, no sábado (24), no Independência, às 16h30 (de Brasília), pelo Campeonato Mineiro, pode ser fundamental. Afinal, caso tenha resposta negativa em campo e dos atleticanos nas arquibancadas, o treinador pode optar por encerrar o trabalho com a camisa do Galo.

