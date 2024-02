Corinthians registra novo contrato de Gabriel Moscardo

Moscardo fica até julho no Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians registrou na CBF o novo contrato de Gabriel Moscardo com o clube. O volante foi vendido ao PSG neste início de ano, mas seguirá no Parque São Jorge emprestado até o meio do ano. O jogador deve ficar no Timão enquanto se recupera de uma cirurgia realizada no pé esquerdo.

Contudo, existe a possibilidade de Moscardo não vestir mais a camisa do Corinthians. Ele deve utilizar a estrutura do clube apenas para manter o condicionamento físico após cirurgia realizada no pé esquerdo, mês passado. Além disso, o Timão pode perder a vaga de um jogador inscrito nas competições, com um jogador que pouco seria utilizado na temporada.

Aliás, o presidente alvinegro, Augusto Melo, disse em entrevista ao “SBT”, na última segunda (19), que Moscardo “não vai jogar mais no Corinthians, está só se recuperando”. Por outro lado, pessoas próximas ao jogador discordam. Afinal, eles entendem que a utilização do atleta depende exclusivamente da comissão técnica.

A novela Moscardo, Corinthians e PSG

PSG e Corinthians entraram em acordo pela venda do volante já faz algum tempo. Contudo, a transferência travou após o jogador ser diagnosticado com um problema no pé esquerdo. Em sua chegada a Paris, Moscardo realizou um exame e descobriu que teria que passar por uma operação no local.

Ciente da necessidade da realização de uma cirurgia no jogador, o PSG passou a pedir garantias para finalizar o acordo. O clube francês chegou a pedir uma cláusula de proteção, caso o atleta não se recuperasse totalmente do procedimento. Os dois clubes chegaram a superar os entraves, mas a demora para fechar a transferência irritou o Corinthians, que chegou a pedir o jogador de volta. Contudo, as duas equipes superaram os entraves e firmaram a negociação.

O meio-campista deve permanecer afastado por três meses. A possibilidade de ele jogar pelo Corinthians ficará a cargo de António Oliveira até julho. Em agosto, Moscardo se apresentará ao PSG.

