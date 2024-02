Fluminense anuncia novo uniforme para 2024 - (crédito: Foto: Divulgação/Fluminense/Umbro) Jogada10 Jogada10

O Fluminense anunciou, na manhã desta quarta-feira (21/02), seu novo uniforme para 2024. A camisa é desenvolvida pela Umbro e conta com uma homenagem especial ao título do Brasileirão de 1984, que completa 40 anos em 2024.

Novo uniforme do Fluminense

O uniforme conta com as tradicionais listras em verde, branco e grená. A camisa também apresenta grafismos abstratos e desconstruídas, em referência ao conceito artístico trazido pela imigração francesa ao Rio de Janeiro. O modelo é visto em mais de 400 prédios da cidade.

Germán Cano, Samuel Xavier e Felipe Melo participaram do lançamento do produto. O novo uniforme estará disponível para pré-venda nesta quarta-feira (21/02), nas lojas oficiais do clube e da patrocinadora. A comercialização nas demais lojas acontece no próximo domingo (25/02).

LEIA MAIS: Fluminense terá telão nas Laranjeiras na final da Recopa

A estreia do novo uniforme está prevista para acontecer nesta quinta-feira (22/02), no Equador. Afinal, LDU e Fluminense se enfrentam às 21h30, no Rodrigo Paz Delgado (Quito), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.