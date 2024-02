Payet lidera estatísticas do Vasco no Campeonato Carioca

Dimitri Payet é líder em diversas estatísticas dentre os jogadores do Vasco - (crédito: Leandro Amorim) Jogada10 Jogada10

Não é surpresa que Dimitri Payet vem sendo o principal jogador do Vasco na temporada. O craque francês entrou em forma e vem empilhando boas atuações.

Em publicação feita através do X (antigo Twitter) do aplicativo “Sofascore”, fica evidente a importância do jogador para o bom momento cruz-maltino. O time vem na quarta posição do Carioca e só depende de si para chegar às semifinais.

Segundo o aplicativo, Payet lidera quatro importantes quesitos dentre todos os jogadores do Vasco: maior nota, maior participação em gols, mais passes decisivos e mais finalizações.

Além disso, é o segundo que mais venceu duelos e o segundo em faltas sofridas dentre o elenco atual. Lembrando que Orellano tem duas assistências e um gol, mas está emprestado, não contando para tais listas.

Números de Payet no Vasco no Carioca-2024

???? Dimitry Payet (36 anos) entre todos do @VascodaGama desde a estreia do time principal no @Cariocao 2024: 1º em Nota Sofascore (7.93)

1º em participações em gols (2)

1º em passes decisivos (17)

1º em finalizações (20)

2º em duelos ganhos (39)

2º em faltas sofridas (10) ???????????? pic.twitter.com/4EiIOZdVQ2 — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 20, 2024

Poderia ser mais

Como é possível observar acima, Payet contribuiu com 17 passes decisivos, que são aqueles que precedem uma finalização. Mas, apesar disso, o astro ‘só’ tem uma assistência no Carioca – para Rayan, contra o Madureira.

No jogo contra o Botafogo, porém, o gol de Galdames sai após passe do camisa 10. O chileno, porém, só marcou no rebote de seu próprio chute, o que ‘cancela’ a assistência de Payet.

Contra o Madureira, Dimitri fez deu passe açucarado para Erick Marcus, que perdeu gol inacreditável debaixo da trave. O líder em assistência no Campeonato é Crystopher, do Boavista (quatro).

