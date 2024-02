Gerson recebe alta, mas corre risco de realizar cirurgia

Jogador do Flamengo recebe alta do hospital - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo) Jogada10 Jogada10

Após ser internado com infecção renal no último domingo (18/02), Gerson recebeu alta do hospital na terça-feira (20/02). O camisa 20, dessa forma, agora vai realizar os próximos passos do tratamento em casa, com um protocolo de medicação específica. A informação é do “O Antagonista”.

LEIA MAIS: Pedro minimiza vaias no Flamengo e comenta relação com Gabigol

Recuperação de Gerson

Apesar da alta hospitalar, Gerson deve realizar novos exames nos próximos dias e corre risco de fazer uma cirurgia. Portanto, Tite pode contar com um desfalque importante nos próximos compromissos do Campeonato Carioca.

Na última terça-feira (20/02), Gerson ficou de fora do jogo entre Flamengo e Boavista, no Maracanã, pela nona rodada da Taça Guanabara. O meio-campista ainda está em tratamento e corre risco de ser desfalque no clássico diante do Fluminense, no próximo domingo (25/02).

Desde que Tite chegou ao Rio de Janeiro, Gerson tem sido titular absoluto do Flamengo. O meio-campista vem sendo muito importante neste começo de temporada e é um dos ídolos da história do clube. O camisa 20 já conquistou uma Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas, Recopa e dois Cariocas na Gávea.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.