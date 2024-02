Gary Medel revela desejo de renovar com o Vasco

Gary Medel é o capitão do Vasco; jogador chegou em 2023 ao clube de São Januário - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O volante Gary Medel já caiu nas graças da torcida do Vasco. E o experiente jogador de 36 anos fez uma revelação importante sobre o futuro de sua carreira.

Em entrevista ao “Ge”, o chileno revelou que quer estender sua estadia no cruz-maltino. Ele, inclusive, já começou a ter aulas de português, visando melhor adaptação.

“Tenho contrato até dezembro. Quero seguir renovando, mas depende de mim a situação. Se eu estiver bem em campo, se meu rendimento estiver alto. O Vasco precisa de jogadores de alto nível. E isso depende de mim. Hoje foi minha primeira aula. Estou vendo filmes, séries em português. Senti necessidade para conversar com meus companheiros, com vocês, jornalistas, e para dar mais outra cultura em português”, disse.

Tatuagem

Hábito de muitos jogadores pelo mundo, Medel é daqueles que tatua o escudo de todos os clubes por onde passa. O Vasco, é claro, já consta na pele do Pitbull, como é carinhosamente chamado pela torcida.

“Me identifiquei com o clube. É um clube do bairro, do povo. Sou uma pessoa que nasceu em um bairro difícil no Chile, então me identifiquei. Quis fazer o mais rápido possível. Tatuei todos os clubes e a seleção. Foi algo lindo para mim”, afirmou.

Gary Medel já tem 24 partidas (quatro em 2024) pelo Vasco, sem participação em gols. São nove vitórias, oito empates e sete derrotas com o capitão em campo.

Expulso contra o Fluminense, ele chegou a dois cartões vermelhos pelo clube. Após cumprir suspensão diante do Botafogo, já está apto a voltar a atuar.

