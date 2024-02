Igor Jesus evolui no Flamengo e revela inspiração em João Gomes

Igor Jesus começa a ter oportunidades entre os profissionais sob o comando de Tite - (crédito: - Foto: Gilvan de Souza / Flamengo) Jogada10 Jogada10

Apesar de ter um elenco estrelado nas mãos, Tite também trabalha para dar chance a peças da base ao longo da temporada. Nesse sentido, com as ausências de Erick Pulgar, Allan e Gerson, Igor Jesus voltou a ter a oportunidade entre os titulares e deu conta do recado. Na saída do estádio, o jovem revelou que se espelha em João Gomes, que brilhou com a camisa rubro-negra entre 2020 e 2022 e atualmente é destaque do Wolverhampton, da Inglaterra.

“Fico feliz, agradeço a todos pelo carinho e apoio que todos vêm me dando. Nunca tive muito contato com o João Gomes, mas é um cara também em quem eu me inspiro bastante. Cara que teve bastante tranquilidade aqui no Flamengo, na questão da transição de dar o passo para o profissional, aproveitou as oportunidades e fez muita história. Acredito que eu possa trabalhar bastante para chegar no auge onde ele está”, disse.

Destaque diante do Boavista

Em campo, o jogador se destacou na goleada por 4 a 0 sobre o Boavista, no Maracanã, na última terça-feira (20), pelo Carioca. Aos 20 anos, deu assistência para o gol de Luiz Araújo e foi o atleta que mais recuperou bolas com quatro desarmes, 78 passes certos (94% de precisão).

“É um momento que cria expectativa, mas a gente sabe a qualidade do grupo. Tem que ter tranquilidade e paciência para quando chegar o momento estar pronto. É dedicar ao máximo. (…) Esse é o Igor Jesus que vocês têm visto. O professor Tite nos deixa bastante à vontade. Todos os jogadores também. Eles contribuem para que a gente consiga entregar o melhor dentro do jogo, nos treinos também, e ajudam bastante nessa transição. (…) Tite nos faz sentir importante no grupo para a gente conseguir fazer o nosso melhor dentro do campo”, completou.

Com sete jogos sem sofrer gols na temporada, o Flamengo volta a campo no domingo, às 16h (de Brasília), para o jogo decisivo diante do Fluminense, pela Taça Guanabara. Os arquirrivais somam 21 pontos restando duas rodadas para o fim, porém o Rubro-Negro está à frente por ter o saldo de gols mais positivo.

