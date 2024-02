Griezmann sofre entorse e vira preocupação no Atlético de Madrid

Antoine Griezmann sente lesão durante partida contra a Inter de Milão - Foto: Marco Bertorello/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Marco Bertorello/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Antoine Griezmann sofreu uma entorse moderada no tornozelo esquerdo, na reta final da partida contra a Inter de Milão, na última terça-feira (20), na Itália, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions. O francês teve de ser substituído aos 33 minutos do segundo tempo, segundos antes do gol da vitória por 1 a 0 para os italianos.

Dessa maneira, Griezmann passou por exames médicos nesta quarta-feira (21) que confirmaram a lesão.

Assim, Griezmann deve ser desfalque para a partida contra o Almería, neste sábado (24), pelo Campeonato Espanhol. Ao mesmo tempo, ele aparece como dúvida para o jogo de volta da semifinal da Copa do Rei, diante do Athletic Bilbao, marcado para o dia 29 deste mês.

Além disso, a expectativa é que o francês esteja recuperado para o jogo contra a Inter, marcado para o próximo dia 13 de março. O Atlético de Madrid precisa vencer por ao menos dois gols de diferença para garantir a classificação para as quartas de final da Champions.

