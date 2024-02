Esposa expulsa Braz de casa após suposto flagra de traição na Sapucaí

Marcos Braz vive polêmica pessoal após flagra de traição - (crédito: - Foto: Lucas Bayer / Jogada10) Jogada10 Jogada10

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi expulso de casa pela esposa Ana Paula Barbosa, segundo informações do portal “Metrópoles”. O fato aconteceu após um suposto flagra do marido acompanhado por outra mulher na Marquês de Sapucaí, no desfile das campeãs do último sábado (17).

Nesse sentido, o dirigente rubro-negro teria sido flagrado em momentos de intimidade com a mulher em um dos camarotes da Sapucaí, o King, localizado no setor 8 a Avenida. Ele, então, foi para a casa do pai, na Barra da Tijuca, acompanhado do filho. Ana Paula, por sua vez, está na casa da irmã.

Casados há seis anos, Marcos Braz e Ana Paula são pais de dois filhos. A esposa do vice-presidente do Flamengo esteve na Sapucaí no dia das apresentações oficiais das escolas. No entanto, preferiu não comparecer ao Sambódromo no desfile das campeãs, em que desfilou as seis primeiras colocadas, entre elas a campeã Unidos do Viradouro.

