Corinthians renova com Bidon e impõe multa milionária

O Corinthians renovou mais um contrato nesta quarta-feira (21). Desta vez o meia Breno Bidon, de 18 anos, eleito o craque da última Copa São Paulo de Futebol Júnior, estendeu o compromisso até dezembro de 2028.

O contrato, no entanto, ainda não foi redigido e assinado pelas partes. Mas, dessa forma, as bases contratuais estão acertadas e a renovação apalavrada entre clube e jogador. O Corinthians mantém 90% dos direitos econômicos do jogador. Assim, os outros 10% pertencem ao jogador.

A multa rescisória de Breno Bidon para clubes do exterior será de 50 milhões de euros (cerca de R$ 267 milhões na cotação atual). Já para clubes do mercado nacional a multa é de R$ 80 milhões.

Dessa forma, o desejo por renovar o vínculo já existia durante a campanha do Corinthians no torneio. Na época, o contrato dele terminava em 31 de janeiro de 2025. Durante a Copinha, Breno Bidon participou de nove jogos, com um gol e duas assistências. Integrado ao elenco profissional, ele ainda não fez a sua estreia no time principal.

No momento, o Corinthians foca na sua estreia na Copa do Brasil. Com a vantagem do empate, o Timão encara o Cianorte, nessa quinta-feira (22), às 20h, fora de casa.

