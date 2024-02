De virada, Liverpool goleia Luton e Klopp dá show. Cada vez mais líder do Inglês

Cauley Woodrow (de branco) briga pela bola com Quansah do Liverpool - (crédito: Foto: Paul Ellis/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Em jogo que abriu a 26ª rodada da Premier League, o Liverpool, em casa, no Anfield, goleou o Luton Town por 4 a 1, nesta quarta-feira (21/2). Mas engana-se quem pensa que foi um jogo fácil. O time da casa, mesmo lutando contra o rebaixamento, fez um bom jogo e saiu na frente com Ogbene. Já o Liverpool, depois de péssimo primeiro tempo, virou na etapa final, com gols de van Dijk, Gapko, Luiz Díaz e Elliot. Grande resultado para um time que entrou sem quatro titulares (incluindo Salah). No fim da partida, Jurgen Klopp, eufórico, correu todo o estádio puxando a ovação da galera.

O Liverpool foi aos 60 pontos, contra 56 do atual tricampeão Manchester City (que tem um jogo a menos) e 55 do Arsenal. O trio disputa o título. O Luton Town , com 20 pontos, está em 18º lugar. Tem a mesma pontuação do Everton, mas o rival é o primeiro fora da zona de rebaixamento e o Luton o primeiro no Z3.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Luton Town surpreende no primeiro tempo

Etapa surpreendente. Com volume de jogo, mas finalizando muito mal e sem perigo, o Liverpool acabou surpreendido. Aos 12 minutos, o atacante Woodrow, na área, fez o pivô para Chong, que foi ao fundo e cruzou, enganando o goleiro Kelleher (Alisson não foi relacionado). Dessa forma, Ogbene para o gol vazio. Atrás do placar, o Liverpool seguiu em cima, Mas sem qualquer qualidade nos arremates.

Goleada do Liverpool

No segundo tempo final, com a mesma formação da etapa inicial, o time da casa mudou da água para o vinho. Passou a pressionar e começar a acertar o alvo. E empatou aos 11 minutos com o zagueiro holandês Van Dijk escorando cruzamento. Dois minutos depois, MacAllister cruzou e Gapko virou o jogo.

Curiosamente, o duelo ficou aberto. O Liverpool perdeu três oportunidades. Entretanto, o raçudo Luton Town também assustou duas vezes. Mas aí veio uma ótima jogada do Liverpool que terminou no terceiro gol, finalização certeira de Luis Díaz, aos 26. Assim, o Liverpool ratificava o favoritismo para seguir na liderança por mais uma rodada. Mas não sem antes alegrar a sua torcida com mais um gol, de Ellitot, aos 45 minutos.

Acabou o jogo e Klopp, extasiado com o resultado, correu em casa canto do estádio para puxar a ovação da torcida. O técnico que deixará o comando no fim da rodada fez a festa. E no fim de semana pode ter mais. Afinal, o time decidirá a Copa da Liga Inglesa.

Jogos da 26ª rodada do Campeonato Inglês

Quarta-feira (21/2)

Liverpool 4×1 Luton Town

Sábado (24/2)

Crystal Palace x Burnley – 12h

Aston Villa x Nottingham Forest – 12h

Manchester United x Fulham – 12h

Brighton x Everton – 12h

Bournemouth x Manchester City – 14h30

Arsenal x Newcastle – 17h

Domingo (25/2)

Wolverhampton x Sheffield United – 10h30

Segunda-feira (26/2)

West Ham x Brentford – 17h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.