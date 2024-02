Fluminense divulga informações sobre inauguração do museu em Laranjeiras

Taça da Libertadores estará no Museu do Fluminense FC, com espaço especial - (crédito: - Foto: Divulgação/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O Fluminense inaugura seu museu na próxima segunda-feira (26/02), em evento exclusivo para convidados e imprensa, e aberto ao público no dia seguinte, terça (27/02). De acordo com o clube, o espaço, totalmente remodelado, abriga a taça da Libertadores e traz experiências inéditas ao torcedor que for à sede de Laranjeiras conhecer um pouco mais da história tricolor.

“O Museu é mais um passo que damos no resgate das tradições e valores do Fluminense. Ele foi concebido com visão artística apurada. Optamos pela técnica expositiva clássica, em contraposição ao uso de leds e outros dispositivos que são empregados atualmente. O Fluminense sempre valorizou a arte. E nós honramos essa tradição”, disse o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt ao site oficial do clube carioca.

O Museu Fluminense FC não pretende contar a história de forma linear, mas sim em capítulos. Cada sala, portanto, conta uma história como se fosse em um ato teatral. Há Maria Bethânia recitando o poema “O Campo”, de João Cabral de Melo Neto, e Chico Buarque com a canção “Bom Tempo”, que está impressa e é ouvida no final da visita, além de outro texto dele, da música “O Futebol”.

“Contar a história do Fluminense significa contar uma história através dos documentos, da emoção, da poesia, da música, das conquistas, de Xerém. Para contar essa história, são necessários muitos elementos. E a gente tentou nesse Museu, pequeno do ponto de vista de espaço, mas imenso do ponto de vista do conteúdo, narrar com emoção a importância do clube, da torcida e de toda a equipe que faz parte da instituição. Eu, hoje, também me sinto parte do Fluminense”, afirmou Bia Lessa.

Espaço especial para torcedores

Para executar a obra, Bia contou com nomes de peso do mundo artístico. Paulo Pederneiras (diretor artístico e fundador do Grupo Corpo) assina a luz da Sala de Troféus. E o designer de som e produtor de trilhas sonoras Dany Roland é o responsável pela parte musical. O clube construiu o espaço com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com patrocínio da TIM.

Por fim, haverá um ambiente para ídolos e torcida. Nele, o clube recobriu as paredes com cerca de 14 mil fotos de torcedores em formato 7 cm x 7 cm, impressas de forma especial. Para ter sua foto na parede desse ambiente, o torcedor deve pagar uma taxa que varia de acordo com a localização. . O prazo mínimo para a permanência das fotos é de dois anos – e os primeiros a chegar terão preferência na renovação.

SERVIÇO

Funcionamento

– Terça a sexta-feira: das 10h às 18h

– Sábado, domingo e feriados: das 10h às 16h

– Segunda: fechado para manutenção

Preços

– Sócios R$ 25

– Não-sócios: R$ 50

