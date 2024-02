Endrick durante treinamento, na Academia de Futebol - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) Jogada10 Jogada10

Confira como foi mais um dia de trabalho do Palmeiras com foco na reta final do Campeonato Paulista. O destaque, aliás, ficou por conta do belo gol de Endrick no rachão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.