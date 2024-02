Lula apoia candidatura do Brasil à Copa do Mundo Feminina de 2027 - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Perto da definição da sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, o Brasil ganhou reforço político. Afinal, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, reafirmou nesta quarta-feira o apoio do Governo Federal à candidatura brasileira.

“Tenho certeza que nosso país, por sua tradição no futebol e pela estrutura de estádios já construídos, tem plena capacidade de receber esse evento, num momento de ascensão do futebol feminino no Brasil e no mundo. Será um momento de grande visibilidade para estimular o futebol feminino”, disse Lula.

A fala de Lula aconteceu após reunião da delegação da Fifa que inspeciona o projeto brasileiro. O encontro aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília, e contou também Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

“Esse apoio do Governo Federal é muito importante para realizarmos em 2027 a melhor Copa do Mundo Feminina Fifa da história”, disse Ednaldo.

A definição da sede do torneio, afinal, acontecerá no dia 17 de maio, em congresso da Fifa em Bangkok, na Tailândia. O Brasil, que tem candidatura única, disputa, porém, com outras duas frentes. São elas Estados Unidos e México e a candidatura entre Alemanha, Bélgica e Holanda.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.