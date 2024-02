Gabigol pediu para bater pênalti perdido por Pedro

Gabigol, Arrascaeta e De la Cruz no Flamengo x Boavista no Maracanã - Foto: Gilvan de Souza / CRF - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / CRF) Jogada10 Jogada10

Na noite da última terça-feira (20), o Flamengo derrotou o Boavista por 4 a 0 pelo Campeonato Carioca. Entretanto, uma cena controversa chamou a atenção. Durante a transmissão da partida pela Rede Bandeirantes, as câmeras capturaram Gabigol posicionado na lateral, aguardando sua entrada em campo, quando um pênalti foi assinalado para o Flamengo. Com o cobrador oficial ausente, a responsabilidade recaiu sobre Pedro.

Antes da cobrança, contudo, Gabigol exclamou para Arrascaeta: “Arrasca! Pergunta para ele (Pedro) se eu posso bater. Pergunta para ele.” Não se sabe ao certo, todavia, se a mensagem foi transmitida e se o centroavante respondeu ao pedido do colega. Pedro assumiu a cobrança, mas o goleiro defendeu.

Posteriormente, Pedro deixou o campo e deu lugar a Gabigol. Apesar do placar favorável de 2 a 0 para o Flamengo, uma parte da torcida presente no Maracanã vaiou o camsa nove. Inegavelmente, além do pênalti, Pedro também perdeu algumas oportunidades de gol ao longo do jogo.

Reserva na equipe sob o comando de Tite, Gabriel atravessa um período de incerteza no Flamengo. Seu contrato está chegando ao fim e ainda não houve uma decisão sobre sua permanência, mesmo sendo um dos maiores nomes da história do clube.

Na atual temporada, Gabigol marcou dois gols em sete partidas. Vale ressaltar que o atacante também desperdiçou uma penalidade recentemente, no empate em 0 a 0 contra o Vasco da Gama, em 4 de fevereiro, no Maracanã.

Por outro lado, Pedro, titular na equipe de Tite no Flamengo, acumula seis gols em seis partidas e é o artilheiro do Rubro-Negro nesta temporada.

