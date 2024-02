Lauren destaca preparação da Seleção Brasileira na Copa Ouro feminina

Zagueira Lauren já defendeu a Seleção em competições de peso, incluindo a última Copa do Mundo - (crédito: Foto: Leandro Lopes/CBF) Jogada10 Jogada10

Prestes a estrear nesta edição da Copa Ouro, a Seleção Brasileira feminina está na expectativa da melhor preparação possível para os Jogos Olímpicos de Paris, em julho. Nesta quinta-feira (22), às 00h15 (de Brasília), o Brasil enfrenta Porto Rico no Estádio San Diego, na Califórnia.

“Porto Rico já se defendeu muito bem contra o Haiti, nós vimos o jogo e foi bem difícil para as duas equipes. Elas sofreram bastante, mas não tomaram gol e agora vão nos enfrentar. Tem algumas jogadoras rápidas na frente, então precisamos tomar cuidado para sair com um bom resultado”, afirmou a zagueira Lauren.

A jogadora, que já vestiu a Amarelinha em competições de peso, incluindo a última Copa do Mundo, citou a importância do torneio, que conta com seleções da América do Norte, Central e Caribe, além de Argentina, Paraguai e Colômbia, convidadas pela Conmebol.

“Esse ano é muito importante, é um ano olímpico. Esse campeonato vai ser muito importante para a nossa preparação, até porque o formato dele é igual aos Jogos Olímpicos, então nosso objetivo vai ser sempre vencer, ser campeão, mas claro que também fazer uma boa preparação”, disse Lauren, antes de complementar:

“Todas as seleções têm grandes jogadoras atuando em grandes clubes e também com muita qualidade, com muita experiência. Então é claro que vão ser jogos difíceis e com um enfrentamento muito difícil.”

Depois de jogar contra as portorriquenhas, a Seleção Brasileira medirá forças diante da Colômbia e Panamá nos dias 24 e 27, respectivamente. Ambos os confrontos serão às 00h15 (de Brasília) no Estádio Snapdragon, em San Diego.

