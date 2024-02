Toulouse x Benfica: escalações e onde assistir

Otamendi é um dos pilares defensivos do Benfica - Foto: Divulgação/@SLBenfica - (crédito: Foto: Divulgação/@SLBenfica) Jogada10 Jogada10

O Benfica volta a campo nesta quinta-feira (22), quando enfrenta o Toulouse, às 14h45, pelo jogo de volta dos playoffs da Liga Europa. Os portugueses contam com a vantagem do empate após vencer o jogo de ida por 2 a 1, no Estádio da Luz, em Lisboa, para avançar às oitavas de final da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. Os confrontos da próxima fase serão definidos por sorteio.

Como chega o Toulouse

Com a necessidade de vencer por ao menos um de diferença, o Toulouse vai para o tudo ou nada nesta quinta-feira e conta com o apoio de seus torcedores na França. Para isso, o time precisa esquecer a campanha ruim no Campeonato Francês, onde briga para evitar o rebaixamento.

Porém, o técnico Carles Martínez Novell terá os desfalques de Zakaria Aboukhal e Christian Mawissa Elebi, lesionados.

Como chega o Benfica

Por outro lado, o Benfica depende apenas de si para garantir a classificação nas oitavas de final. Um simples empate garante a vaga aos portugueses, mas o técnico Roger Schmidt não quer arriscar e vai a campo com força máxima.

Além disso, o Benfica está em uma boa sequência e não perde há 20 partidas, somando todas as competições. Ao mesmo tempo, a equipe lidera o Campeonato Francês e tem tudo para avançar na Liga Europa.

Por fim, o único desfalque do Benfica fica por conta do lateral-esquerdo Juan Bernat, lesionado.

Toulouse x Benfica

Playoff da Liga Europa – (jogo de volta)

Data e horário: quinta-feira, 22/02/2024, às 14h45 (de Brasília)

Local: Stadium de Toulouse (FRA)

Toulouse: Guillaume Restes; Logan Costa, Warren Kamanzi, Rasmus Nicolaisen e Moussa Diarra; Stijn Spierings, Vincent Sierro, Frank Magri, Cristian Cásseres e Yann Gboho; Thijs Dallinga. Técnico: Carles Martínez Novell.

Benfica: Anatoliy Trubin; Fredrik Aursnes, António Silva, Nicolás Otamendi e Álvaro Carreras; Orkun Kokçu, João Neves, Ángel Di María, Rafa Silva e João Mário; Arthur Cabral. Técnico: Roger Schmidt.

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

