Superliga Feminina: Brasília bate Maringá e deixa zona de rebaixamento

O Brasília Vôlei derrotou o Unilife Maringá por 3 sets a 0 nessa quarta-feira, pela 17ª rodada da Superliga de Vôlei Feminina, no Ginásio do Sesi, em Taguatinga. As parciais foram de 25/22, 25/19 e 27/25. A vitória tirou a equipe candanga da zona de rebaixamento e deixou o time a três pontos do acesso às quartas de final. Com grande atuação da ponta Nayara Felix no último set, as anfitriãs chegaram aos 15 pontos.

Embora Nayara tenha sido decisiva na consolidação do resultado, a maior pontuadora do Brasília Vôlei na partida foi a oposta Amanda com 12 (10 de ataque e dois de bloqueio). Dani Cechetto, do Maringá, teve exibição de gala ao colocar 18 bolas no chão, porém não conseguiu impedir o sucesso das representantes da capital do país.

O Brasília Vôlei não teve dificuldade para começar o primeiro set na frente e fechá-lo com vitória de 25 x 22. Os pontos de bloqueio fizeram a diferença. Foram três das anfitriãs e apenas um do Maringá. Houve empate no número de erros: 6 x 6.

O técnico Ângelo Vercesi aproveitou a desorganização do adversário para abrir 2 sets a 0 por 25 x 19. A quantidade de falhas do Maringá explica a folga no resultado. O time visitante errou 12 vezes contra apenas três do Brasília Vôlei.

O terceiro foi disputado ponto a ponto durante 34 minutos até o triunfo por 27 x 25. A agressividade do Maringá foi controlada pelo Brasília Vôlei com dois pontos de bloqueio e dois aces. O adversário atacou mais, porém cometeu erros na conclusão das jogadas.

Décimo colocado na Superliga Feminina, o Brasília Vôlei torcerá nesta quinta-feira por uma vitória do Praia Clube contra o vice-lanterna Pinheiros. Caso o time paulista triunfe, o candango retornará à zona de rebaixamento. Faltam cinco jogos para o time candango contra o Barueri na próxima segunda-feira, às 21h, no Ginásio do Sesi, e na sequência Pinheiros (fora), Sesi Bauru (casa), Fluminense (fora) e o líder Flamengo (casa).