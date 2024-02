Danilo Bala elimina o Cruzeiro e leva Sousa à 2ª fase da Copa do Brasil

Marlon tenta levar o Cruzeiro ao ataque. Mas sempre esteve bem marcado. Raposa perde e está eliminada - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

O Sousa , da Paraíba, protagonizou grande surpresa na noite desta quarta-feira (22/2) pela primeira fase da Copa do Brasil. Afinal, venceu o Cruzeiro por 2 a 0 em seus domínios, no Marizão, debaixo de forte chuva. Assim, eliminou o hexacampeão da competição. E os paraibanos tiveram em Danilo Bala o seu grande herói. O atacante, voltando de lesão, entrou aos 18 do segundo tempo, quando o jogo estava 0 a 0 (o que classificaria o Cruzeiro, pelo regulamento o visitante joga pelo empate). Aos 43, fez o primeiro gol. No desespero, a Raposa foi ao ataque tentando o empate. Assim, aos 49, Danilo Bala, após contra-ataque, mandou uma bomba de fora da área. Golaço.

Ao passar de fase, o Sousa abocanha uma premiação de R$ 974 mil. A ela se soma o prêmio de R$ 787,5 mil pela participação nesta primeira rodada. Agora, o time paraibano espera o vencedor de Petrolina x Cascavel para saber qual o seu próximo rival.

Muita chuva e Sousa mais perigoso

A fortíssima chuva comprometeu a qualidade do jogo, já que havia algumas poças que prejudicavam o toque de bola. Mais técnico e menos acostumado ao gramado, o Cruzeiro, mesmo com maior posse, teve poucas chances claras. E apenas uma foi de real perigo: um chute de Artghur Cabral que o goleiro Bruno Fuso salvou com o pé, aos 29 minutos.

Porém, quem merecia sair para o intervalo com a vantagem era o Sousa. O time da casa, através de ligações diretas, construiu três grandes oportunidades. incluindo as duas melhores do primeiro tempo. Um chute de Leozinho na trave, aos 23. E bela jogada de Diego Vieira após erro de Machado. O atacante chutou para grande defesa de Rafael Cabral, aos 39. Rafael cabral ainda fez ótima defesa em chute e fora da área de Jackson no fim da etapa inicial.

Danilo bala elimina o Cruzeiro

No segundo tempo, a chuva persistiu até os 30 minutos, deixando o jogo ficou muito truncado. O Sousa precisava vencer para não ser eliminado. Porém, apesar da vontade, não conseguia mais encaixar ataques. E a saída de Leozinho, seu melhor jogador, fez o time perder ainda mais ofensividade. Dessa forma, a Raposa foi levando o jogo até o fim de forma sonolenta, tentando assegurar a sua passagem neste segundo dia de Copa do Brasil.

Porém, aos 43 minutos, veio a punição para o modorrento Cruzeiro. Everton Silva avançou pela esquerda, passou por Willam e cruzou. A bola foi estranhíssima. Bateu no travessão e na trave e sobrou para Bala. Mesmo com três marcadores, ele chutou e a bola entrou. No fim, o Cruzeiro se lançou. O 1 a 1 o classificaria. Mas, aos 49, o Sousa encaixou um contra-ataque. Bala pegou de fora da área fechiu o placar.

“Estou feliz demais e emocionado. Afinal, não é fácil vencer o Cruzeiro. Mesmo com um campo encharcado e sem dar para mostrar o melhor futebol fiz os gols e o time avançou. Quero dedicar aos meus filhos e minha esposa. Minha filha nasceu há um mês e nem a conheci ainda.” dise Danilo Bala.

SOUSA 2X0 CRUZEIRO

Primeira fase da Copa do Brasil

Data: 21/02/2024

Local: Estádio Marizão, Sousa (PB)

Sousa: Bruno Fuso; Iranilson, Adriano, Breno Cesar (Goldeson, 35’/2ºT) e Jackson; Aruá e Hebert Cristian; Leozinho (Everton Silva, 18’/2ºT) e Michel Lima (Danilo Bala, 18’/2ºT); Diego Vieira. Técnico: Paulo Schardong.

Cruzeiro: Rafael Cabral; Wesley Gasolina (William, 23’/2ºT), Zé Ivaldo, Neris e Marlon; Lucas Romero (Ian Luccas, 46’/2ºT), Lucas Silva (Japa, Intervalo) e Machado; Matheus Pereira, Arthur Gomes (João Pedro, 39’/2ºT) e Juan Dinenno (Papagaio, 39’/2ºT). Técnico: Nicolás Larcamón.

Gols: Danilo Bala, 43’/2ºT (1-0). Danilo Bala, 49’/2ºT (2-0)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (Fifa-RS) e Fabrício Lima Baseggio (Fifa-RS)

Cartões amarelos: Hebert (SOU); Lucas Silva, Zé Ivaldo, Arthur Gomes, William (CRU)

