Comitiva do Real Madrid vem ao Brasil para preparar Endrick

O Real Madrid irá enviar, na próxima semana, uma comitiva de dirigentes para começar a preparar a ida de Endrick para o clube alviverde, em julho. O jovem atacante, prestes a fazer 18 anos, deixará o Verdão rumo aos merengues no meio do ano e a chegada dos espanhóis servirá para pavimentar o processo do atleta para deixar o Brasil.

A comitiva será liderada por Juni Calafat, representante do clube e que atuou como um dos intermediários entre Endrick e o Real. Além dele, um porta-voz do presidente madrilenho, Florentino Pérez, também estará em São Paulo para acompanhar o jovem e sua família de perto. No período, eles também acertarão detalhes relativos à adaptação dos entes do atacante à nova vida na Espanha.

Além disso, o Real Madrid irá reforçar o desejo de contar com Endrick em seu plantel já a partir de julho. Assim, o clube não está disposto a emprestá-lo novamente ao Palmeiras. O clube merengue fará uma pré-temporada nos Estados Unidos e estes poderão ser os primeiros compromissos do camisa 9 no novo clube.

Enquanto isso, o jovem continua atuando normalmente pelo Palmeiras. Ele treinou nesta quarta-feira (21), com direito a um belo gol, por cobertura, em atividade ocorrida na Academia de Futebol. O Alviverde entra em campo novamente no sábado, contra o Mirassol, pelo Paulistão.

