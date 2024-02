Trinidense x El Nacional: onde assistir, escalações e arbitagem

Trinidense encerra a sua preparação para a estreia na Libertadores - - (crédito: Foto: Divulgação Twitter Trinidense) Jogada10 Jogada10

O Sportivo Trinidense, do Paraguai, estreante em Libertadores, recebe nesta quinta-feira (22/2), às 19h (de Brasília), o El Nacional, do Equador. Trata-se do jogo de ida da segunda fase classificatória da Libertadores. O duelo será no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. A partida de volta será no dia 29, em Quito, no Estádio Casablanca. O vencedor deste mata-mata enfrentará na terceira fase o vencedor de Palestino-CHI x Portuguesa- VEN (na ida, na Venezuela, Palestino 2 a 1).

O El Nacional é um dos grandes do futebol do Equador, com 13 titulos nacionais. Se classificou à Libertadores como o 2º melhor colocado na tabela geral da temporada de 2023. Já o Trinidense, que tem 88 anos de fundação e sempre foi uma agremiação de pequeno porte no Paraguai. Se classificou pela primeira vez à Libertadores ao terminar em terceiro lugar no campeonato local.

Onde assistir

Os canais ESPN4 e o Star+ transmitem a partir das 19h (de Brasília).

Como está o Sportivo Trinidense

O Trinidense foi a sensação da temporada passada do Paraguaio, garantindo vaga na Libertadores no ano em que subiu de divisão. Mas nesta temporada, com muitos jogadores novos no elenco, é o lanterna, com uma vitória e cinco derrotas. O seu treinador José Arrúa, disse que mesmo com o mau momento, o time pode sair de campo com um resultado positivo. Afinal, vem com ritmo de jogo, enquanto o El Nacional ainda não começou oficialmente a sua temporada.

“Estamos com muita esperança de fazer uma boa partida. Vamos entrar como se fosse uma final. E se tudo der certo, vamos vencer e seguir para o jogo de ida com uma vantagem” disse o treinador.

Sua dúvida está na defesa. O zagueiro Cesar Benítez sente dores musculares. Assim, a zaga pode ser formada por Melgarejo e Vera.

Como está o El Nacional

O El Nacional vive um momento de muita tensão fora dos gramdos. O clube tem um grande rombo financeiro e, se não bastasse, está em tubulento processo de eleições para o novo presidente. Além disso, a temporada ainda não começou para os equatorianos (fizeram apenas seis amistosos, a maioria contra times B e amadores). Dessa forma, este será o primeiro jogo oficial em 2024. Para completar, o time está muito renovado e há a possibilidade de o desentrosamento se tornar uma problema. Mas o técnico Ever Hugo espera que o time se supere.

“Muitos jogadors saíram. Alguns por decisão técnica e outros por motivos diversos. Temos pelo menos dez jogadores novos no elenco. Mas trabalhamos fortemente nos amistosos. Dessa forma, estamos prontos para fazer uma boa estreia” disse Ever, que deve manter a base titular dos últimos treinos.

SPORTIVO TRINIDENSE X EL NACIONAL

Copa Libertadores – 2ª fase classificatória (ida)

Data e horário: 22/2/2024, 19h (de Brasília)

Local: Defensores del Chaco, Assunção (PAR)

SPORTIVO TRINIDENSE-PAR: Quinóñez; Galeano (Dávalos), Melgarejo, Benítez (Vera) e Espínola; Román, Zárate, De la Cruz e Bonetto (Giménez); Guillén e Romero. Técnico: José Arrúa

EL NACIONAL-EQU: David Cabezas; Patiño, Del Castillo, Rommel Cabezas e Ángel Gracia; Bryan Tana, Olmedo, Minda e Mejía; Byron Palacios e Anthony Chére. Técnico: Ever Hugo Almeida

Árbitro: Roberto Bruno Pérez Gutierrez

Auxiliares: Enrique Pinto, Stephen Atoche,

