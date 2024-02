Na estreia de Luan, Vitória arranca empate com Náutico no finzinho

Vitória e Náutico empataram por 1 a 1 no Barradão, em Salvador, pelo Nordestão - (crédito: Foto: Divulgação/Naútico) Jogada10 Jogada10

O Vitória chegou embalado após o triunfo no primeiro Ba-Vi da temporada, mas não conseguu repetir o ímpeto nesta quarta-feira (21) e só ficou no empate por 1 a 1 com o Náutico pela Copa do Nordeste. O jogo ocorreu no Barradão, pela quarta rodada da fase de grupos.

Embora tenha evitado a derrota no apagar das luzes, o Leão continua em posição incômoda no Grupo A, já que foi a cinco pontos e aparece em quinto lugar, fora da zona de avanço para o mata-mata. Não bastasse, todos os times do G4 ainda irão a campo nesta jornada.

O Náutico, por outro lado, ocupa a terceira colocação do Grupo B também com cinco pontos. Entretanto, ainda corre orisco de sair do pelotão de classificação até o desfecho da rodada.

O duelo em Salvador também marcou a estreia do atacante Luan, que teve passagens por Grêmio, Santos e Corinthians. O meia entrou aos 34 minutos da etapa final em substituição a Osvaldo.

O jogo

Praticamente não houve chances de nenhum dos lados no primeiro tempo. O Timbu iniciou melhor, mas o Leão reagiu durante a etapa. No retorno do intervalo, os visitantes voltaram a comandar as ações e abriram o placar logo no primeiro minuto, com Evandro completando bom cruzamento de Arnaldo.

Ao sofrer o gol, o Vitória partiu para cima e correu riscos. A insistência, porém, foi recompensada somente no apagar das luzes. Daniel Junior pegou sobra após cobrança de escanteio e desferiu um chutaço de longe para balançar a rede e dar números finais ao placar.

O Vitória volta a campo no domingo (25), às 18h30, quando recebe o Atlético Alagoinhas, pelo Campeonato Baiano. Já pelo Nordestão, o Leão joga em casa contra o Itabaiana, do Sergipe, no dia 6 de março, às 19h (de Brasília). O Náutico, por sua vez, terá pela frente o clássico estadual contra o Sport no sábado, às 16h30. Pelo torneio regional, recebe o River, do Piauí, no dia 5 de março, às 19h. Todos os horários são de Brasília.

