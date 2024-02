Hulk provoca Cruzeiro após eliminação na Copa do Brasil

Hulk provoca torcida do Cruzeiro após eliminação - Foto: Reprodução Redes Sociais - (crédito: Foto: Reprodução Redes Sociais) Jogada10 Jogada10

O primeiro gigante caiu na Copa do Brasil na noite de quarta-feira. Jogando fora de casa, o Cruzeiro perdeu para o Sousa-PB, por 2 a o e está fora da competição logo na primeira fase. Como se não bastassem as provocações de torcedores rivais, que certamente encherão a internet de memes, Hulk, ídolo do Atlético, foi um dos primeiros a provocar a Raposa.

Paraibano de nascimento, o atacante do Galo postou um “story” em sua rede social celebrando a classificação da equipe paraibana: “Parabéns pela classificação, @sousa_ec. Representando nossa paraíba. Sertão paraibano está em festa”.

Galo conta com Hulk para clássico mineiro

Em campo, o Atlético lidera o Grupo B do Campeonato Mineiro, após vitória sobre o Itabirito, no último sábado (17), por 2 a 0. Contudo, o próximo desafio do Galo é o América, inegavelmente o time de melhor campanha da competição. O clássico ocorrerá no Horto, em Belo Horizonte, no próximo sábado (24).