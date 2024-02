Com gol no segundo tempo, Nacional supera Atlético Nacional

Nacional mandou o confronto no Defensores de Chaco - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Nacional (Paraguai) abriu vantagem contra o Atlético Nacional em busca da fase de grupos da Libertadores. No jogo de ida, pela segunda fase eliminatória, a equipe de Assunção bateu seu oponente por 1 a 0, gol marcado pelo centroavante David Duarte. Agora, o embate de volta tem o Nacional precisando de um empate para estar na última etapa antes dos grupos. A partida em questão, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, ocorre no dia 28 de fevereiro.

Enquanto os colombianos tinham por mais tempo a posse de bola, a equipe da casa era mais eficiente para transformar seus ataques em finalizações. Todavia, o Tricolor precisava de melhor calibragem na pontaria para conseguir levar real perigo ao gol defendido por Santiago Rojas.

Após os primeiros 15 minutos, o Verdolaga até evoluiu no aspecto criativo, sendo mais insinuante no último terço. Na melhor chance, Eric Ramírez carregou pro meio e arriscou o chute, parando em boa defesa do arqueiro Antony Silva.

Gol relâmpago e desequilibrante

Apenas três minutos. Foi isso que os anfitriões precisaram para, ‘aos trancos e barrancos’, chegar a marcação do tento que abriu a conta no Paraguai. Após duas bolas espirradas, David Duarte colocou em velocidade para ganhar da marcação e tocou cruzado, de perna esquerda, para vencer Rojas.

Da mesma forma que ocorreu na etapa inicial, foram necessários, pelo menos, 15 minutos para o Atlético Nacional minimamente ‘entrar’ no jogo. Entretanto, mesmo com algumas mudanças, a questão ofensiva ainda era um grande problema, mesmo com enorme diferença de posse de bola favorável aos colombianos. Com isso, os paraguaios se seguraram bem e garantiram uma dianteira no compromisso de volta da segunda fase eliminatória anterior aos grupos da Libertadores.

