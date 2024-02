Sport e Fortaleza ficam no empate pela Copa do Nordeste

Sport foi superior no primeiro tempo, mas o Fortaleza levou a melhor no placar - Foto: Divulgação Matheus Amorim/FEC - (crédito: Foto: Divulgação Matheus Amorim/FEC) Jogada10 Jogada10

Sport e Fortaleza empataram em 1 a 1 na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O jogo ocorreu na Arena Pernambuco, que recebeu público superior a 25 mil pagantes. Os gols, um em cada tempo, foram marcados por Moiés, para o Leão do Pici, e Gustavo Coutinho, para os anfitriões.

Com o resultado, o Sport se mantém na segunda posição do Grupo A, com sete pontos em quatro jogos. Já o Fortaleza pula para a liderança do Grupo B, também com sete pontos, Ambas as equipes, contudo, podem perder suas posições no fechamento da rodada.

O jogo

O Sport foi melhor no primeiro tempo e criou as principais chances de abrir o placar. Alan Ruiz, e Gustavo Coutinho, duas vezes, poderiam ter balançado as redes. Tanto que Vojvoda, técnico do Fortaleza nem esperou o intervalo para fazer a primeira substituição: sacou Luquinhas e colocou Moisés. Além disso, ainda precisou trocar João Ricardo (lesionado) por Santos.

A sorte dos visitantes, contudo, mudou aos 45 minutos. Em contra-ataque espetacular, Moisés carregou a bola pela esquerda, ajeitou, chutou e abriu o placar na Arena. Na segunda etapa, embora com um ritmo de jogo menor, o Sport seguiu produzindo mais oportunidades de gol. O prêmio ao melhor futebol, contudo, chegou apenas aos 40 minutos, quando Gustavo Coutinho cobrou com categoria pênalti sofrido por ele mesmo e igualou o marcador.

O Sport volta a campo sábado (24), no clássico com o Náutico, pelo Campeonato Pernambucano. Na Copa do Nordeste, o próximo compromisso do Leão da Ilha será no Piauí, diante do Altos, em seis de março. Já o Leão do Pici entra em campo apenas na próxima quinta-feira (29), contra o Fluminense-PI, em sua estreia na Copa do Brasil. No Nordestão, joga em cinco de março, fora de casa, contra o Botafogo-PB.

