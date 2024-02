Vasco intensifica conversas com Inter pelo volante Gabriel

Gabriel, do Internacional, perdeu espaço e desperta interesse do Vasco - Foto: Divulgação - (crédito: RICARDO DUARTE) Jogada10 Jogada10

O Vasco identificou no volante Gabriel, do Internacional, uma boa oportunidade de mercado. O Jogada10 apurou que Cruz-Maltino demonstrou interesse no jogador. Mais recentemente, intensificou as conversas com o estafe do jogador e o clube gaúcho.

A tendência é de que o negócio evolua, até porque Gabriel perdeu espaço no Colorado. Isso porque, ele rompeu os ligamentos do joelho direito em outubro de 2022. Na oportunidade, ele era titular da equipe comandada por Mano Menezes.

Possivel reforço do Vasco tem grande concorrência

Em maio do ano passado, o volante foi até o Catar para realizar a etapa final de sua recuperação. Dois meses depois, Gabriel retornava aos gramados. Na temporada passada, o atleta esteve em campo em 17 oportunidades. Já na atual, atuou pelo Inter em dois jogos.

Outro obstáculo para Gabriel foi a contratação de jogadores que atuam na mesma posicão. Inicialmente houve a chegada de Gustavo Campanharo e Rômulo. Posteriormente, na segunda metade da última temporada, o Internacional fechou com Bruno Henrique e concretizou o retorno do chileno Aranguiz.

Como estava se recuperando de contusão, ele se tornou a quinta opção do time. Possivelmente, o volante se tornaria menos útil, pois o Colorado anunciou, nesta quarta (21), o acerto com Fernando, ex-Sevilha. Fato até que pode contribuir para sua saída.

No Rio de Janeiro, por fim, Gabriel já atuou pelo Botafogo, onde foi revelado. Ele ainda acumula passagens por Corinthians e Palmeiras.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.