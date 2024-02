Yuri Alberto deve voltar ao Corinthians antes do esperado

Yuri Alberto pode voltar antes do esperado no Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O atacante Yuri Alberto pode voltar antes do esperado ao Corinthians. Ele não estará à disposição de António Oliveira nesta quinta-feira (22), quando o Timão encara o Cianorte, em Maringá, pela primeira fase da Copa do Brasil. Contudo, é esperado que ele retorne ainda na primeira fase do Campeonato Paulista.

O jogador fraturou a costela durante o clássico contra o Palmeiras, na Arena Barueri, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O tempo de recuperação desse tipo de lesão gira em torno de seis semanas, o que podia fazê-lo perder o Estadual. Entretanto, Yuri Alberto vem evoluindo muito bem nos últimos dias, a ponto de não se queixar de dores e ir para campo na última sessão de treinamento.

O camisa 9, porém, participou apenas do aquecimento com o restante do elenco, numa espécie de teste. Ele foi preservado do restante da atividade para evitar qualquer choque ou jogada de impacto que agravasse o problema.

Aliás, a lesão aconteceu logo quando o centroavante começava a retomar a confiança. Afinal, ele marcou quatro gols nos últimos cinco jogos do Corinthians. No clássico da Arena Barueri, o camisa 9 marcou o primeiro tento do Timão, aproveitando assistência de Gustavo Mosquito.

Yuri Alberto seguirá sendo avaliado diariamente pelo Corinthians para saber quando poderá voltar a jogar. Espera-se que ele possa retornar em breve, bem antes do que se previu no primeiro momento. O Timão espera contar rapidamente com seu 9 também por conta de sua carência no setor. Afinal, a outra opção é Pedro Raul, que também está no DM.

