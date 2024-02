Cano diz que Fluminense tem chance de reescrever história contra LDU

Cano tem dois gols marcados em 2023 - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/FFC) Jogada10 Jogada10

Chegou o dia. O Fluminense começa a decidir a Recopa Sul-Americana nesta quinta-feira e tem a chance de reescrever a história contra a LDU (EQU). É o que afirmou, afinal, o atacante Germán Cano sobre o rival que bateu o Tricolor nas decisões da Libertadores 2008 e Sul-Americana 2009.

“Para torcida do Fluminense, obviamente foi muito sofrido. Eu não estava, mas sei da história. Sei o que representava poder ganhar a Libertadores e a Sula. O que aconteceu ficou no passado, é pensar no presente e na final que temos pela frente. São estatísticas que ficaram marcadas, mas agora é um outro jogo, outro time, outro treinador”, disse Cano à “ESPN”.

O argentino elogiou o elenco tricolor, que segue com a base dos últimos anos e com novos reforços. Para Germán Cano, conquistar mais um título “seria muito especial”.

“Estamos juntos quase há um ano meio, mesmos jogadores, será um jogo importante por tudo que representa. Mas no campo, são 11 contra 11. Sempre falo que dentro do campo as estatísticas ficam fora. Seria lindo, por tudo que representa. Enfrentar de novo a LDU e poder conquistar um título seria muito especial”, completou.

