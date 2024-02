Gabi Nunes analisa vitória do Brasil e reconhece erros: ‘Tem que melhorar’

Gabi Nunes marca gol da vitória do Brasil - (crédito: Leandro Lopes) Jogada10 Jogada10

A Seleção Brasileira estreou com pé direito na Copa Ouro e conquistou uma vitória diante do Porto Rico por 1 a 0. Gabi Nunes, que estava no banco de reservas, entrou no decorrer do segundo tempo e foi responsável pelo gol do jogo. A atacante concedeu uma entrevista depois da partida e fez uma análise da atuação do Brasil.

Vitória na estreia da Copa Ouro

“Foi um jogo difícil. Sabíamos que elas iam marcar muito, mas a gente conseguiu lutar até o final. Isso que é o Brasil, tentar até o final. Claro que a gente tem que melhorar. Com certeza, o Arthur vai falar bastante com a gente, para irmos para o próximo jogo preparadas para poder aproveitar melhor as chances que a gente tiver”, disse Gabi Nunes.

“A gente estava um pouquinho ansioso ali no último terço, sabemos que precisamos melhorar naquela parte, mas vamos trabalhar. Estamos aqui para evoluir. É um novo ano, todo mundo está voltando a jogar, ter ritmo de jogo é importante”, completou Gabi Nunes.

Brasil x Colômbia

Em seguida, Gabi Nunes fez uma projeção do jogo entre Brasil e Colômbia. Afinal, as seleções se enfrentam no próximo domingo (25/02), às 00h15 (Horário de Brasília), no Estádio Snapdragon, pela segunda rodada da Copa Ouro.

“Agora é melhorar. Vamos tentar ganhar contra a Colômbia no próximo jogo. Será uma partida difícil. Sabemos que a Colômbia surpreendeu na Copa do Mundo, mas estamos preparadas para enfrentá-las. Estamos trabalhando muito e vamos fazer um ótimo jogo,” finalizou Gabi Nunes.

