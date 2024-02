Keno treina no Fluminense e deve ser titular contra LDU

Fernando Diniz finaliza preparação para Recopa - (crédito: Lucas Mercon) Jogada10 Jogada10

Às vésperas do jogo entre LDU e Fluminense, Fernando Diniz comandou um treino na tarde de quarta-feira (21/02) e encerrou os preparativos para Recopa Sul-Americana. O técnico tricolor, dessa forma, esboçou uma escalação com Keno no ataque e indicou os titulares que iniciarão em campo no Equador. A informação é do “ge”.

Escalação do Fluminense

Keno treinou normalmente nos últimos dias e deve começar como titular na Recopa Sul-Americana. O atacante estava com dores no calcanhar esquerdo. Além disso, Samuel Xavier segue se recuperando de lesão e sequer viajou para Quito. Portanto, Guga inicia em campo no Equador.

A provável escalação do Fluminense conta com Fábio; Guga, Felipe Melo, Thiago Santos, Marcelo; André, Martinelli, Ganso; Keno (Renato Augusto), Arias e Cano. É importante lembrar que John Kennedy sequer viajou para Quito. O atacante foi expulso na final da Libertadores e sofreu punição automática na competição seguinte da Conmebol.

Aliás, LDU e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (22/02), às 21h30 (Horário de Brasília), no Rodrigo Paz Delgado (Quito), pelo jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana. O duelo de volta está marcado para dia 29 de fevereiro, no Maracanã.

