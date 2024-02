Naves lamenta lesão de Gómez e projeta duelo contra o Mirassol

Naves deve ganhar sequência no Palmeiras - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O garoto Naves terá uma missão delicada nas próximas semanas. Com a lesão de Gustavo Gómez, ele deve ser o substituto na defesa do Palmeiras nos próximos jogos. O paraguaio sofreu uma lesão no pé esquerdo e ficará fora por tempo indeterminado. Assim, o jovem defensor terá a oportunidade de se provar, enfim, para o técnico Abel Ferreira.

É verdade que Naves vai entrar no time em uma situação que nenhum jogador gosta: de substituir um companheiro de equipe. O defensor lamentou a lesão de Gustavo Gómez, mas colocou como objetivo principal agarrar esta oportunidade.

“Sinto muito pelo Gustavo, torço pela recuperação dele. É um ótimo jogador, uma referência para mim e para todos. Espero aproveitar a oportunidade nos minutos que eu tiver. Feliz por esse momento. Que possam vir mais oportunidades e que eu possa aproveitá-las”, disse Naves, para o site oficial do Palmeiras.

Com o estádio lotado e uma rivalidade histórica em campo, o garoto não sentiu a pressão no embate contra o Corinthians. Aliás, ele fez uma de suas melhores aparições com a camisa do Verdão. Além disso, vale ressaltar que a jogada do primeiro gol, marcado por Endrick, foi iniciada depois de um desarme de Naves na entrada da área adversária.

Naves já projeta duelo contra o Mirassol

Assim, a primeira partida de Naves como titular do Palmeiras neste começo de sequência será contra o Mirassol, no sábado (24), fora de casa, pelo Paulistão. O defensor quer que a equipe esqueça os três pontos perdidos contra o Corinthians e já mira uma nova vitória contra o Leão do Interior.

“Temos de deixar o que já passou para trás e focar na partida contra o Mirassol, levar tudo de bom que temos para sábado. Sabemos da dificuldade e do adversário que é o Mirassol. Vamos fazer nosso trabalho, nosso papel e buscar os três pontos”, completou o zagueiro.

