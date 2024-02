Viña celebra estreia pelo Flamengo e destaca força do grupo

Viña celebra estreia no Maracanã - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / CRF) Jogada10 Jogada10

Após muita expectativa e espera, Viña fez sua estreia pelo Flamengo. O lateral-esquerdo entrou em campo no decorrer do segundo tempo e participou da goleada em cima do Boavista por 4 a 0 no Maracanã. O uruguaio concedeu uma entrevista depois do jogo e celebrou sua primeira partida pelo clube.

“Muito feliz de estrear aqui no Maracanã. Os companheiros também me ajudaram muito para esse momento que aconteceu. Estava treinando um pouco separado dos jogadores, sozinho, mas depois comecei a treinar com o grupo. Estou muito feliz pela estreia”, disse Viña para Fla TV.

Em seguida, Viña comentou sobre suas expectativas no Rio de Janeiro e elogiou os jogadores rubro-negros.

“É muita, muita. Acho que o grupo está bem, está firme. Temos que seguir por um bom caminho e continuar porque a temporada é longa”, afirmou Viña.

Novo reforço do Flamengo

Com passagens por Nacional, Palmeiras, Bournemouth, Sassuolo e Roma, Viña é um dos reforços do Flamengo para 2024. O lateral-esquerdo custou oito milhões de euros (R$42,8 milhões) aos cofres rubro-negros. O contrato do uruguaio no clube é válido até dezembro de 2028.

Aliás, o Flamengo entra em campo no próximo domingo (25/02), diante do Fluminense, às 16h, no Maracanã, pela décima rodada da Taça Guanabara. Os clubes estão empatados em números de pontos e competem pelo título da competição.

