Botafogo anuncia venda de Victor Sá ao Krasnodar, da Rússia

Victor Sá é vendido para clube russo - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Botafogo anunciou, na manhã desta quinta-feira (22/02), que Victor Sá está vendido ao Krasnodar, da Rússia. Apesar da transferência, os dirigentes alvinegros vão manter 20% dos direitos econômicos do atacante.

LEIA MAIS: Victor Sá lamenta empate do Botafogo e apoia Tiquinho Soares após pênalti perdido

De saída do Botafogo

Aliás, as negociações começaram recentemente e caminharam rapidamente para um desfecho positivo. A vontade do atacante teve papel determinante nas conversas. Afinal, era desejo do jogador sair do Brasil e ser transferido para Rússia. Além disso, os valores apresentados também agradaram aos dirigentes alvinegros.

Na última quarta-feira (21/02), Victor Sá atuou como titular em campo e participou do empate entre Aurora e Botafogo, pela Libertadores. O atacante, dessa forma, desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (22) e deve viajar para Rússia nos próximos dias.

Passagem de Victor Sá

Com 94 jogos disputados e 10 gols marcados, Victor Sá viveu momentos marcantes no Glorioso. O atacante chegou ao clube em março de 2022 e foi uma das primeiras contratações da SAF. O jogador teve boas atuações em 2023 e vinha tendo sequência em 2024, mas escolheu trilhar um novo destino na carreira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.