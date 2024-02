Hulk renova com o Atlético-MG até 2026

Hulk renova com o Atlético até o fim de 2026 - (crédito: Foto: Divulgação / Atletico) Jogada10 Jogada10

O Atlético-MG anunciou uma boa notícia para sua torcida. Nesta quinta (22), o Galo foi às redes sociais para revelar a renovação de contrato do atacante Hulk, de 37 anos.

???????????? A história continua! O Galo renovou o contrato de Hulk, ídolo e multicampeão pelo Clube, até 2026. Vamos por mais, super-herói! pic.twitter.com/famnkVBDsy — Atlético (@Atletico) February 22, 2024

O craque fica na Arena MRV até o fim de 2026. Desde 2021 no Atlético, Hulk é multicampeão e considerado ídolo da torcida. Ele já conquistou seis títulos pelo Galo.

A Tríplice Coroa, em 2021 (Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão), além da Supercopa do Brasil de 2022 e as edições 2022 e 2023 do Campeonato Mineiro.

Já são 178 jogos, 99 gols e 34 assistências pelo time mineiro.

