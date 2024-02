Mattos crê em Vasco protagonista: ‘Um clube mais sólido, mas não de imediato’

A transformação do Vasco em SAF e a venda de 70% das ações do departamento de futebol deu esperança à torcida de dias melhores. Isso porque as seguidas administrações do associativo gradativamente pioravam a situação do clube. Com isso, na teoria, o investimento estrangeiro permitiria a mudança desse contexto.

O diretor de futebol, Alexandre Mattos, em entrevista à ‘CNN’, declarou que visualiza o Cruz-Maltino com condições de retornar ao posto de candidato a títulos nacionais e internacionais. Contudo, o atual cenário é de reestruturação e tal processo requer tempo para ter sucesso nessa mudança. Principalmente na administração.

“O Vasco vai se reorganizando, vai buscando seu protagonismo, e ele não pode ser só dentro de campo, ele precisa ser em gestão, em organização, pra conseguir estar no patamar que todo mundo quer. A gente precisa enxergar o futuro para imaginar o que vai acontecer. Enxergo um Vasco muito forte, com um protagonismo sólido, e não de imediato”, pontuou o dirigente.

Relação de trabalho com a 777 Partners

A expectativa que os torcedores do Cruz-Maltino criaram com a chegada da empresa norte-americana não se concretizou. Especialmente por promessas que não foram cumpridas. Uma outra crítica é a demora e burocracia considerada exacerbada no processo de contratação.

A 777 Partners assumiu o controle da gestão do departamento de futebol do Vasco na segunda metade de 2022. A companhia optou por desembolsar R$ 700 milhões por 70% das ações do segmento. O acordo entre as partes caracteriza-se em cinco aportes enviados pelos norte-americanos ao clube até 2027, inicialmente.

Assim, Mattos detalhou que a empresa funciona como um sócio do clube associativo.

“A 777 é sócia da associação. A companhia tem 70% e a associação tem 30%. A empresa tem um controle do futebol, consequentemente dos ativos, das decisões, qual treinador será, qual diretor será, se vou vender atleta, se não vou vender. São sete cadeiras, a 777 tem cinco, a associação tem duas e uma é do presidente, o Pedrinho hoje. A outra é indicada por ele”, esclareceu o diretor.

Alexandre ressaltou que os aportes financeiros da empresa norte-americana foram essenciais para a sobrevivência do clube. Bem como permitir que o Cruz-Maltino se reorganize financeira e estruturalmente.

“Isso [investimento] possibilitou clubes que estavam com problemas há anos, no caso do Vasco há décadas, com 20 anos de problemas de gestão, com problemas financeiros, que colocou o clube em uma situação bastante complicada. Com isso houve a possibilidade dessa busca, através da SAF, de abrir o mercado. A partir daí vieram as propostas, vieram as empresas e surgiu a 777”, acrescentou o cartola.

Escolhido para liderar a reformulação do Vasco

Após trabalho ruim de Paulo Bracks, a 777 Partners optou por demitir o profissional. Posteriormente, no final do ano passado escolheu Alexandre Mattos para ser o substituto. O grande objetivo do dirigente era liderar a reformulação do departamento de futebol. Ele opinou a respeito dos motivos que a empresa decidiu contratá-lo.

“Acho que a escolha do meu nome foi para dar esse conhecimento de futebol, vou completar 20 anos no ano que vem trabalhando em diversos clubes”, concluiu o dirigente.

O profissional acumula passagens por América Mineiro, Atlético, Cruzeiro e Palmeiras. No último, ficou marcado por ser peça fundamental na reconstrução do Alviverde. Além do retorno ao protagonismo no cenário nacional e internacional e deixar uma base que conquistou títulos nas temporadas subsequentes.

No Galo, não chegou a vencer troféus, mas contratou boa parte do elenco que empilhou os troféus da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Na Raposa, ele foi vitorioso. Apesar de pouco mais de dois meses no Vasco, Mattos já concretizou a chegada de oito novos jogadores Vasco. Tratam-se do goleiro Keiller, os zagueiros João Victor e Rojas, o lateral-esquerdo Victor Luis. Além dos meio-campistas Galdames e Sforza. Assim como os atacantes Adson e David. Nesse meio tempo, ainda recebeu convite para trabalhar na CBF, porém recusou.

Fora de campo, ele também participa da reformulação do departamento de futebol do clube e indicou a chegada de pelo menos dois profissionais. No caso, Rodrigo Pelaipe com quem trabalhou no Athletico e vai assumir o cargo de supervisor de futebol. Além disso, sugeriu Jomar Ottoni para ser coordenador de performance do Cruz-Maltino. Os dois conviveram juntos no Palmeiras e Jomar foi responsável por modernizar os processos no Verdão, onde era coordenador de fisioterapia.

