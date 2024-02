Joaquim celebra semana livre e projeta duelo contra o São Bernardo

Joaquim quer Santos focado no restante do Paulistão e exalta parceria com Gil - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC) Jogada10 Jogada10

O Santos se prepara para encarar o São Bernardo neste domingo (25), às 11h, no Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O Peixe chega disposto para o embate, já que teve toda a semana para trabalhar e conseguiu recuperar alguns de seus jogadores no departamento médico. Aliás, para o zagueiro Joaquim, o período livre foi importante para a concentração dos jogadores para o embate.

“Aproveitar esse tempo que temos para treinar, ajustar o que for passado pelo treinador e focar em nosso próximo desafio. Uma partida difícil, o adversário tem qualidade, faz uma boa campanha também. Faremos o melhor em campo para pontuar. O objetivo da classificação conquistamos de forma antecipada, mas isso não significa que entraremos sem concentração nessa reta final de primeira fase. Afinal, é jogar sempre com seriedade e defendendo bem a camisa do Santos”, disse Joaquim.

Joaquim também celebra parceria com Gil no Santos

Aliás, até o momento, o defensor só ficou de fora do time por suspensão por cartões amarelos contra o Mirassol. Joaquim é titular absoluto ao lado do Gil em que atuaram juntos em oito partidas, com seis vitórias e duas derrotas. O começo positivo é elogiado pelo jogador e quer que a parceria com o veterano dure por bastante tempo.

“Um jogador excepcional e uma pessoa que agrega muita no grupo. Sempre entramos com vontade de fazer o melhor e o entrosamento tem ocorrido”, completou o zagueiro.

