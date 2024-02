Milan perde para Rennes, mas vai às oitavas da Liga Europa

Jogadores de Milan e Rennes em disputa de bola na Liga Europa - Foto: Loic Venance/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Loic Venance/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Rennes dificultou a vida do Milan, mas os italianos garantiram a classificação para as oitavas de final da Liga Europa. O clube francês venceu o jogo da volta dos playoffs por 3 a 2, nesta quinta-feira (22), no Estádio Roazhon Park, com destaque para o volante Bourigeaud, que anotou um hat-trick para os donos da casa. Por outro lado, Jovic e Rafael Leão balançaram a rede para os visitantes.

Dessa maneira, os rossoneri avançaram com placar agregado de 5 a 3, após a vitória por 3 a 0 na semana passada. Os confrontos da próxima fase serão definidos por sorteio.

Por outro lado, o Rennes se despede das competições europeias nesta temporada e agora foca em conquistar uma nova vaga por meio do Campeonato Francês. A equipe é a 7ª colocada da Ligue 1, com 34 pontos, quatro a menos que o Monaco, primeiro time dentro da zona de classificação.

O jogo

Desde os primeiros minutos de bola rolando no Estádio Roazhon Park, dava para perceber que seria uma boa partida. Os donos da casa abriram o placar logo aos 10 minutos, com finalização de fora da área de Bourigeaud. Porém, Jovic deixou tudo igual para o Milan aos 21. O Rennes ainda conseguiu pressionar e criar chances, mas as equipes foram para o vestiário com o empate.

Na volta do intervalo, a intensidade da partida foi a mesma e ambas as equipes criaram chances de gol. No entanto, Bourigeaud, em noite iluminada, anotou o segundo do Rennes em cobrança de pênalti logo aos oito minutos. Mas, Rafael Leão deu um banho de água fria nos franceses após finalizar da entrada da área e deixar tudo igual no placar. Contudo, outra penalidade máxima, desta vez aos 22 minutos, recolocou a esperança no clube francês após Bourigeaud converter a segunda cobrança na partida e anotar o terceiro da equipe. Por fim, o Rennes tentou ampliar, mas parou em boas defesas de Maignan e o placar de 3 a 2 prevaleceu até o apito final.

