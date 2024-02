Vasco coloca sete integrantes na Seleção da rodada do Carioca

Jogadores do Vasco em reunião antes de clássico contra o Botafogo - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

A nona rodada do Campeonato Carioca teve o Vasco como grande destaque. Pelo menos é o que mostra a Seleção da Galera do Cariocão, divulgada nesta quinta-feira (22).

A eleição, feita com votos do público, contou com nada menos do que seis jogadores do Cruz-maltino, além do técnico Ramón Díaz. Todos brilharam na vitória por 4 a 2 sobre o Botafogo em pleno Nilton Santos.

O Flamengo, que goleou o Boavista por 4 a 0, conta com quatro jogadores. O único que não envolve a dupla do Clássico dos Milhões é o zagueiro Thuram, do Sampaio Corrêa.

Vocês votaram e tá formada a #SeleçãoDaGalera da 9ª Rodada! ????????? Destaque para o Gigante da Colina, com 7 indicações após a vitória no Clássico! Os comandados de Tite também marcaram presença, além de Thuram, do Galinho da Serra! ??#CariocaBetNacional pic.twitter.com/Hm4ard4o8Q — Cariocão (@Cariocao) February 22, 2024

Confira o time completo

Léo Jardim (Vasco)

Paulo Henrique (Vasco)

David Luiz (Flamengo)

Eduardo Thuram (Sampaio Corrêa)

Lucas Piton (Vasco)

Galdames (Vasco)

De la Cruz (Flamengo)

Payet (Vasco)

De Arrascaeta (Flamengo)

Vegetti (Vasco)

Pedro (Flamengo)

Técnico: Ramón Díaz (Vasco)

E a tabela?

Com a vitória sobre o Botafogo, então, o time da Colina alcançou os 16 pontos e adentrou o G-4 do Carioca. O Cruz-maltino possui dois pontos a mais que o rival (quinto) e dois a menos que o Nova Iguaçu (terceiro).

Como já jogou os três clássicos, tem uma tabela mais ‘simples’ pela frente. Enfrenta o Volta Redonda (nono), no sábado (24), e o Boavista (sexto), no outro domingo (3).

Assim, a equipe é favorita a passar para a semifinal do Carioca, visto que só depende de si para tal. Se vencer os dois compromissos, por exemplo, garante a vaga sem depender de outros resultados.

Entre estas duas partidas, encara o Marcílio Dias, na terça (27), pela primeira fase da Copa do Brasil. Um empate classifica os cariocas para a segunda fase. Fase essa que o time empacou, tendo sido eliminado nas últimas duas edições – ambas nos pênaltis (para Juazeirense e ABC).

