Varela destaca entrosamento com outros uruguaios do Flamengo: ‘Mais fácil’

Varela tem se firmado como titular do Flamengo sob o comando do técnico Tite - (crédito: - Foto: Gilvan de Souza / CRF)

Depois de disputar posição com Wesley e Matheuzinho na temporada passada, Varela, finalmente, começa a se firmar com a camisa do Flamengo. Desde as últimas duas rodadas do Brasileirão 2023, o uruguaio é presença garantida entre os titulares de Tite. Aos 30 anos, o jogador revelou que o entrosamento com os conterrâneos Arrascaeta e De la Cruz tem facilidade para esse bom momento.

“Dá mais confiança porque já conheço como eles se movimentam. Na hora de fazer algo, se sabe que Nico ou Arrasca vão estar ali dentro. Numa saída de bola com pressão, sabe-se que eles vão estar aí. Fica muito mais fácil”, disse, antes de completar:

“Muito mais fácil já os conhecendo e como jogam e se movimentam. Falamos antes dos jogos sobre movimentações com os dois, tanto faz (se Arrascaeta ou De la Cruz). Quando eles pegam a bola por dentro, eu já vou para o corredor, e a decisão é com eles” completou, em entrevista à FlaTV.

Arco Zero

O uruguaio revelou que Tite cobra constantemente para que o sistema defensivo mantenha o arco zero (meta zerada). Vale lembrar que o Flamengo não sofreu gols nos últimos sete jogos na temporada. Sendo assim, o único jogo em que o Rubro-Negro viu sua meta vazda foi contra o Nova Iguaçu, com uma escalação com posta de garotos do Ninho.

“É uma das coisas que o Tite sempre fala: de manter o arco em zero (meta zerada). Estamos trabalhando, e está dando certo. Temos que seguir pelo mesmo caminho, continuar tentando fazer gols e manter o time sem sofrer gols. Não é só na defesa, o time todo ajuda”, explicou.

